今年第三次水星逆行會經歷兩個階段，運勢命理網站《靈匣網》指出，9月10日到23日為第一階段，逆行於天秤座的水星讓人做出與意願相反的決定，9月23日到10月2日為第二階段，水星逆行回處女座，氣氛變得稍微嚴肅，更為處女座、射手座、雙魚座、雙子座帶來不小的影響，唯有控制情緒、謹言慎行，才能避開麻煩。

▍處女座

9月23日起水星逆行回處女的一宮，使你們聚焦、放大發生在自已身上的事件，變得更喜歡挑自己的毛病，這樣的自我懷疑與否定將會把你們拖進負面情緒中無法自拔。此外，若毫無節制地在人際交往中輸出負能量，可能會讓人覺得你們很難相處，甚至會因為說出傷人傷己的話感到後悔不已。

比起壓抑自己的情緒，不如找個合適的發洩管道一吐為快，只要能夠轉換態度，就能迎來好的轉變，被擱置或中斷的計劃也將輕鬆重啟。部分處女要注意衝動消費和網路詐騙。

▍射手座

9月23日起水星逆行到射手的天頂，這段期間你們需要處理比較多與工作相關的事，部分射手則會重新思考自己的職業規劃。你們正在做的事情，或許無法得到身邊人的理解與支援，讓你們有所動搖，甚至懷疑自己的價值，但多想無異，此時迷霧正籠罩著你們的視野，看不清前方道路是很正常的。

有時蟄伏比冒險前進更安全，如果射手感到迷茫，不知道從何著手，可以先檢視自己每天工作、生活的流程，看能不能擠出一些時間提升自己，切記不要衝動跳槽。不過部分射手會以此為契機，重新找回之前錯過的工作或合作機會，只要努力爭取就會有好事發生。

▍雙魚座

9月23日起水星逆行到雙魚的七宮，恐怕要為人際關係費心了。不管是和朋友、戀人，還是同事、合作伙伴相處，這段時間都可能發生讓你們心理不平衡的事情，你們開始計較「付出」與「公平」，希望能夠得到對等的尊重與報酬。

這部份或許對某些已婚雙魚來說感受更加明顯，像是如何合理分配家務、如何平衡個人和集體，都會是你們未來半個月需要面對的難題。針對容易因為情感而感到疲憊的雙魚座，建議不要盲目依賴他人的給予，更不能毫無原則的犧牲，任何關係都是需要保持平衡，才有可能健康長久的發展下去。

▍雙子座

9月23日起水星逆行在雙子的家庭宮，你們需要留意家人健康、家庭關係、房屋問題等家庭瑣事。如果你們跟家人常有矛盾，那麼這段時間就特別容易因為一些小事，甚至一句無關痛癢的話而引發衝突，讓你們想要遠離家人的念頭再次浮現。

若近期有打算回家小住幾天，建議選在10月3日過後，避免發生不必要的爭吵。對部分雙子來說，水逆的影響可能只是家電損壞、房屋漏水，甚至是鑰匙丟失等小事，此時一筆意料之外的家用支出，也是讓你們重整家庭財務的好時機。