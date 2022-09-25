情侶結婚、共組家庭的重要條件之一就是衡量兩人的經濟狀況，一名男網友與姊姊討論女友薪資，姊姊嫌女友月入3萬元太少，婚後買房會很辛苦，不過男網友公開女友資產，名下有車有房，還會投資理財，這樣薪水3萬會太少嗎？

這名男網友在Dcard透露，今年34歲，月薪約7萬元，不用給孝親費，女友僅26歲，月薪3萬左右，家中做生意，已經買一間套房還有一輛車，且經營副業，每月收入增加約5千至1萬元，但最近與家人提起女友薪資，卻被姊姊嫌棄女友月領3萬太少，以後根本不夠買房，爸媽則都沒意見。

原PO表示，女友的工作很閒，有時間看股票投資理財，也不嫌棄他沒車沒房，不覺得女友有哪裡不好，所以上網詢問廣大網友們，「女友這樣的薪水真的會太少嗎？要成家的話她薪水是不是真的不夠？」以及該如何讓姊姊接受女友。

網友們認為，女友薪水多少不是重點，重要的是她有車有房能養活自己，生活已經不缺了，紛紛留言：「分手吧！你的檔次太低了。竟然還好意思讓家人嫌棄女生」、「是你姊要娶嗎」、「你姊到底憑什麼嫌棄」、「家庭觀念的問題，你以後找不到這麼好的了」、「分手吧，女友交給我」，還有人表示「這種以後一定是毒菇（姑）」。