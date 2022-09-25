距離投票日還有60天，國民黨台北市大安、文山區議員參選人高揚凱籲請大家支持市長參選人蔣萬安入主市府，共創台北未來發展無限，也牽成「戰鬥凱」高揚凱前進市議會，與大安、文山民眾一起拚未來、好日子。（高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市大安、文山區在地囝仔市議員參選人高揚凱自選舉起跑，即以「戰鬥凱」形象不斷展現戰鬥能量，批判塔綠班執政蠻横、無能毫不手軟，引起政壇矚目及地方熱議。（高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市大安、文山區在地囝仔市議員參選人高揚凱自選舉起跑，即以「戰鬥凱」形象不斷展現戰鬥能量，批判塔綠班執政蠻横、無能毫不手軟，引起政壇矚目及地方熱議。藍營長期缺乏「敢戰能拚接地氣」的民意代表，高揚凱這次以新人之姿成功爭取國民黨市議員提名至今，充分發揮戰鬥精神和火力，不僅成功獲得媒體的關注，更為逐漸加溫的選戰注入戰鬥氣息。高揚凱表示，將把民進黨與其側翼附隨的墮落、不堪醜陋面貌公諸於眾，結合所有在野力量共同奮戰「下架塔綠班」，還給市民鄉親穩健安心、言論自由的生活。

高揚凱指出，對於桃園花幾十、上百億做的豆腐渣工程出事了，只會照稿念死不道歉的，是民進黨；廁所偷窺，同志舔耳，紅酒高歌，卻一直玩而提不出政見的，是民進黨；動用國家機器，威脅民間財團法人資策會，限3日內提供離職員工資料黨國不分的，是民進黨；拳打慈濟、腳踢台大、劍指宏碁，與老百姓對著幹的，還是民進黨。

高揚凱表示，基層民眾在呼喚藍營選將展現更強大的戰鬥力，國民黨不是沒有戰將，只是面對鋪天蓋地的塔綠班及其側翼，藍營戰將在數量上還要大量而快速的增加。高揚凱從初選時就師法台南市長候選人謝龍介，對時事針砭拳拳到位，南北並肩奮戰一起打拚下架塔綠班。「南龍介、北揚凱」的理念，就是要讓國民黨的戰將與重砲手們於全台遍地開花，才能凝聚思變的民心，讓下架塔綠班的能量發揮到最大！

高揚凱強調，箝制媒體、扭曲事實、操作網軍、封存疫苗合約⋯⋯，「民主退步黨」這種傑作罄竹難書。高揚凱呼籲台北市民一起冷靜思考，我們台北市需要什麼樣的市長？我們需要什麼樣的國家未來？當新聞台全面綠化，NCC已然變得越來越像某黨的形狀，當媒體第四權已牢牢掌握在塔綠班手裡之際，我們還剩下的最後一項武器，就是我們手中的選票！

高揚凱認為，除了完全執政的民進黨「有夠壞」之外，還有一狗票把台灣民主制度與言論自由「玩到壞」的一群人，造成東廠橫行、言論箝制的亂源，就是有周玉蔻這類黑白講、黑白來的側翼在護航，塔綠班才能肆無忌殫、吃人民夠夠。高揚凱振臂高呼「支持陳時中，就是支持周玉蔻」，他籲請眼光雪亮的市民朋友站出來，與戰鬥凱「戰」在一起！

距離投票日還有60天，高揚凱籲請大家支持市長參選人蔣萬安入主市府，共創台北未來發展無限；也牽成「戰鬥凱」高揚凱前進市議會，與大安文山的民眾一起拚未來、好日子！