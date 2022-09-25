籃籃（左）、胡瓜示範遊戲。（民視提供）

胡瓜日前在民視《綜藝大集合》率領阿翔、籃籃及新加入主持群的張家瑋到新北市八里區，在示範遊戲「額頭乾杯」，把裝水的玻璃杯緊貼在額頭上，看誰漏出的水最少獲勝，在與籃籃合力示範時，胡瓜故意假裝不小心來個調皮的失手，把整杯水都淋在籃籃臉上，天不怕地不怕的籃籃，趁著胡瓜在示範單人玩法時，在把裝滿水杯子貼在額頭上，完美成功絲毫沒漏出任何水，全場響起熱烈歡呼。

當胡瓜正驕傲自己「帥爆」時，籃籃冷不防將胡瓜額頭上的杯子抽起，還假裝無辜不小心，把整杯水灑胡瓜臉上，沒反應過來的胡瓜一臉驚恐：「不是收工才會下雨嗎？」，知道被整後胡瓜直狠狠盯著看籃籃，籃籃又怕又愛回嘴無辜說：「江湖混總要還的」，笑歪眾人。

下渡船後，胡瓜又突想奇想地想挑戰「拖船」，希望展現「力壯山河」的氣魄，派出胸肌會打招呼的江振愷、肚皮會說哈囉的撒基努、帥氣型男肯納與最強壯的大力士柯龍，四人要將船身加上遊客重達23噸的渡船拉至岸邊，而受到潮流的影響讓這任務更加艱難，在經過一番汗流夾背的努力，終於將渡船成功拉靠岸，胡瓜還自豪的說：「下次我們可以挑戰把船拉到老街」，眾人嚇得直喊：「可以不要嗎！」