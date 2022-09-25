👀 A little preview of a Kane v. Undertaker themed #Dame8 Player Exclusive I had made. More details soon. 🪦🔥 pic.twitter.com/zpupTAS8Ej — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 24, 2022

拓荒者明星後衛利拉德（Damian Lillard）是個忠實WWE摔角迷，他今日推文亮相了一雙Dame 8代新款配色。乍看之下有點怪，兩隻鞋子竟是不同顏色，原來這是他仿照「毀滅兄弟」的造型，哥哥「送葬者」的閃電以及弟弟「凱恩」地獄火的配色。

WWE老董麥馬漢（Vince McMahon）近來因為桃色風暴而退出幕前，不過利拉德懷念的是1990年代的WWE，他說過WWE摔角是他童年的美好回憶。利拉德在6代鞋做過「冷血」史提夫奧斯汀（Stone Cold Steve Austin）招牌的3:16造型，奧斯汀是WWE在1990年代晚期的擎天柱，他諷刺聖經的章節自創了粗暴的史帝夫3:16，內容只有一句話：「我剛才狠狠揍扁了你的屁股！」

「毀滅兄弟」則是WWE在超自然劇情方面最成功的嘗試，送葬者是個擁有神秘力量的黑暗行者，小時候玩火燒了房子，同母弟弟凱恩顏面受創，長大成為一個戴著面具操控火焰的怪物。這兩人的扮演者身高都在200公分以上，起初皆是反派，但是隨著劇情發展培養出廣大支持者，特別是送葬者被譽為WWE歷來最傑出的角色。

利拉德的Dame 7代另外和傳奇摔角手「自然男孩」福萊爾（Ric Flair）合作，使用他著名的水藍配色。利拉德只做球鞋還不過癮，他自己甚至在電玩遊戲《WWE 2K Battleground》粉墨登場，他的絕招當然就是超級灌籃拳，飛起來拿球灌到對方頭上。