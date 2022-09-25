KID林柏昇7月時才公開老婆「東區妹仔」Rita懷孕，9月16日就公布寶寶的性別是男性，吸引粉絲獻上祝福，而升格人父後的KID，不時就在IG化身「曬娃魔人」，日前便曬出愛妻產檢的超音波照，不僅寶寶五官輪廓已經成形，當他看見兒子握住小拳的舉動，更幸福甜喊：「我兒子在對我加油啦！」

KID在24日在IG限時公開嬰兒的超音波照，可見到胎兒眼睛、鼻子及嘴巴等五官皆已逐漸長成，儘管尚看不出小孩長得像爸爸或媽媽，然而又一條新生命的誕生總令觀眾激動不已。更令人注意的是，KID兒子舉手握拳的姿勢，讓初當爹的KID融化直喊：「我兒子在對我加油啦！」藏不住滿滿的父愛。

林柏昇IG看見兒子超音波照握拳，讓他難掩做父親的興奮。(圖/林柏昇 IG)

KID坦言，近日是為了慶祝《綜藝玩很大》八週年，首次重機上路便是環島之旅，儘管讓他很興奮卻有點疲累，打趣說道「今天有可能是史上最早睡的林柏昇喔」，就算是這樣，好不容易喜獲麟兒的KID，看見兒子小手握拳的模樣，彷彿全身充完電般，身體又有動力持續向前。

林柏昇妻子「東區妹仔」取出體內16顆卵子，才懷上寶貝兒子。(圖/林柏昇 IG)

原來，儘管KID精子濃度高達87.7，相較一般男性高出4倍，但老婆需連7天打排卵針及吃藥，最終只能以試管嬰兒療程，總共取出16顆卵，一半以自然受孕、另一半則以人工受精。幸運的是，小朋友過沒多久就到身邊，讓KID開心狂喊：「我們如願以償的得到了我們最棒的大大大禮物。」