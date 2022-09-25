依據110年度國民健康署辦理結合科技運動及健康大調查結果顯示，辦理線上身體活動，國人最想參加的身體活動項目以「手機或穿戴裝置結合健走或慢跑活動」(49%)的比例最高。

再者，根據世界衛生組織建議，充足的身體活動可以降低罹患心血管疾病的風險，還能促進心理健康，強化肌力及肌耐力。為了鼓勵國人養成活動的習慣，國民健康署攜手台灣第一數位健康公司「H2U永悅健康」與旗下最大的運動社群「運動筆記」，共同推出「走路趣尋寶，全臺齊步走」的全民線上身體活動競賽；並於今(25)日上午於雲林縣古坑綠色隧道舉行「走路趣尋寶，全臺齊步走」啟動記者會，邀請藝人Yuri陳怡叡帶領現場民眾進行暖身操示範，期望透過線上APP結合戶外活動的方式，吸引更多民眾開始健走，不僅增加運動量也能享受線上尋寶樂趣。

「健」一步走向戶外，「行」一步活力體壯

國民健康署於今(111)年9月25日起至12月3日推出「走路趣尋寶，全臺齊步走」系列健走活動。H2U永悅健康近期逐漸聚焦在整合數位健康服務與運動科技生態系鏈結，配合國民健康署透過「健行筆記App」，邀請民眾或邀約親朋好友揪團作伙參與線上競賽活動。

本次活動是結合以「虛擬尋寶」路線為出發，設定階段性挑戰目標與獎勵機制，以「#Go Active」為活動口號，鼓勵不同族群的民眾走向戶外。此外，藉由使用者以及沿途撿取虛擬回收物品亦可提醒民眾的環保意識「垃圾不落地」。

目前「健行筆記App」已於全臺及離島地區設置35條尋寶路線，並串聯22縣市共同加入，期待創造出萬人響應的大型活動競賽。只要完成挑戰活動即可參加抽獎，總共有高達50萬元的多種好禮等您來抽喔！

3大主題活動x 50萬好禮獎品 等你來挑戰

一、自訂路線輕鬆走走：適合剛開始運動的朋友，選擇安全方便的地點健走500公尺，於活動APP上傳健走紀錄，並於相關路線輸入關鍵字選擇「走路趣尋寶」路線，即可完成任務參加抽獎。

二、指定路線尋寶任務：選擇指定35條步道的路線，完成虛擬回收物收集任務即可參加抽獎，完成越多次，獲得抽獎次數就越多。

三、團體揮汗挑戰賽：適合親子家庭以及親朋好友一起同樂，於活動網頁報名，累計團體虛擬回收物個數進行排名，前3名的團體可獲得超值獎品。