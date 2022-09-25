民眾黨新竹縣議員參選人陳立基成立競選總部，參選縣議員的竹北分局三民派出所巡佐鄭福強，在旁維護安全。（羅浚濱攝）

參選縣議員的竹北分局三民所巡佐鄭福強說，號次抽籤後將請假，用騎腳踏車方式爭取市民支持。（羅浚濱攝）

竹北市下屆新竹縣議員22人搶12席，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安25日偕同柯文哲的父母親，跨溪為同黨縣議員參選人陳立基站台助選，逐競縣議員的竹北分局三民派出所巡佐鄭福強，在旁維護治安，形成有趣畫面。

竹北市因人口增加，下屆縣議員從11席變12席，爭取連任的現任議員都有基本盤，政壇多認是新人在爭搶新增的1席，必須有更強陸戰和優勢空戰，才有可能出線或把老將擠下馬，在新竹縣選情相對冷清下，個個都絞盡腦汁，以各種方式爭取曝光機會。

民眾黨新竹縣議員參選人陳立基成立競選總部，高虹安特別跨溪來助陣說，陳立基和她的背景很相似，都在工研院或資策會做過，了解竹北市和新竹市要如何推動產業、學校及研究單位的三贏。

高虹安推薦陳立基是懂得產業、創新及輔導專業人士，指民眾黨沒有辦法像藍綠掌握媒體和社群，但她相信人心是不可以被操控的，如果每個人都可以張大眼睛，相信會發現台灣民眾黨候選人真的都很優質。

具有博士學歷的陳立基說，他曾在工研院南部推動產業發展辦公室，執行政府大型專案計畫，2017年到2021年成功創造130個高階就業機會，帶入產業投資約2億元，使他去年獲得全國模範勞工的表揚。

陳立基提出「產業創新 勞薪雙贏」政見，他說，縣府積極招商引資，勞工權益更需要做好把關和提昇，他要以工研院服務積累的實戰經驗，進入議會為鄉親效力。

竹北分局三民所巡佐鄭福強，是新竹縣首次出現在職員警以無黨籍參選縣議員的警察，他在陳立基成立競選總部時在場維護安全，形成有趣畫面。

鄭福強說，他從警33年，希望縣議員能成為職業生涯的最後一站，他關注社會高齡後老年安養問題，沒有經費成立競選總部，也沒有競選團隊，在候選人號次抽籤後，他會請假用騎腳踏車方式，爭取竹北市民的認同。