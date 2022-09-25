無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，場地選在台北市立大學博愛校區中正堂，遭國民黨台北市議員游淑慧質疑，市立大學明文規定學校要拒絕政治競選類活動，這次為何破例借給黃珊珊，可見她的暗黑影響力，還可以繼續寄生市府，享用市府資源。黃珊珊則表示，我們只是借場地，蔣萬安已經辦過不知道多少場了。

游淑慧指出，學校場地是公共空間，本來就可依各校規定租給外面的團體使用，包括政治集會性活動都有，但市立大學剛好不可以，因為市立大學在2020年通過校務會議，明文規定學校要拒絕政治競選類活動。

游淑慧質疑，這次為何破例借給黃珊珊，教育局有無下公文，黃珊珊辭職只是幌子，她的暗黑影響力，還是可以影響到市府，繼續寄生市府，享用市府資源，若違規特權使用，不是大家所樂見。

民進黨台北市議員梁文傑指出，但若北市大有相關規定，應該要遵守，但市立大學是台北市政府出的錢，校長也是推派的，台北市立大學要自己出來解釋，不能因為黃珊珊是北市府推出的人，就特別通融。

北市大表示，為積極開拓財源，校內場地於教學使用外開放外借，這次是公關公司洽借學校場地，按程序借用並依規定收費，有詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，並曾詢問教育局相關法規，本校對各政黨一視同仁，也不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。

北市大也說，依照本校場地借用規定，學校得拒絕政黨活動，但承辦單位未注意校內2020年通過相關法規規定，將檢討改進，並重申絕對堅守行政中立，對相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。教育局則表示，通函各校校園場地開放保持行政中立。