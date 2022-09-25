無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，競總政策總顧問李鴻源指出，希望民進黨此次選舉大敗，「我們要累積足夠動力，才有辦法真正在2024把政權拿回來。」而有意參選2024總統大選的民眾黨主席柯文哲就坐在台下，要由哪個陣營拿回政權，引人遐想。

李鴻源在致詞時透露，他剛從國民黨場子趕過來，他跟黃珊珊在1997年就認識，那時賀伯颱風替他們打贏重要官司，讓非常用功、努力的公務員沒被抓去關，當時就欠了黃一份人情。今天不是來批評說其他候選人有什麼不好，而是看20幾年來黃珊珊做了什麼。

李鴻源說，這次選舉真的是受夠了藍綠惡鬥，突然間所有人變成論文專家，每個人到底有沒有寫過論文，每個人講的跟真的一樣，一直帶風向，自己聽到一個名詞叫「人設」，就是說一個人的角色可以每周不一樣，黃珊珊20幾年，每一年角色都一樣，非常放心黃珊珊一定會把市政做得很好，這是他支持黃的原因。

李鴻源指出，雖然知道自己會承受很大的壓力，但他跟國民黨講說放心，他會支持桃園市長參選人張善政、國民黨嘉義縣長參選人王育敏，他會支持認為好的、有能力做事的人，他都很樂意支持他們。

李鴻源說，這6年來大家為什麼會苦悶，因為一黨獨大，就是說幾乎所有荒謬政策都可以執行，所以這次希望民進黨大敗，有兩個原因，第一就是警告他們「我們受夠了」，第二是讓好的人有能力的人，可以進到政府替大家服務。

李鴻源表示，民進黨政府還有將近2年時間，這2年對台灣實在非常關鍵，一不小心擦槍走火，就會在戰火邊緣裡面，就是要教訓他們、提醒他們，最後這2年要好好幹。

他說，「這次選舉不但要贏，要贏的漂亮，因為這是2024的前哨戰，我們要累積足夠動力，才有辦法真正在2024把政權拿回來。」不過，欲參選2024總統大選的柯文哲就坐在台下，引人遐想。

李鴻源強調，黃珊珊的出現有一個非常重要意義，就是真的要跨黨派聯合了，不要再相信一黨獨大，一黨獨大把台灣帶向毀滅、帶向非常悲慘的世界，受夠藍綠惡鬥，希望有不一樣的清新力量，到市政府服務。