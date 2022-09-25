蔡政府的外交政策不外乎「坑中」、「親美日」，然而108課綱各版本教科書對釣魚台列嶼所屬卻含糊不清，也未堅定我國固有領土立場。教師表示，現在的課綱強調台灣主體卻不斷弱化主權，民進黨政府解構歷史的作法讓下一代喪失了國族意識。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，過去課綱對中華民國固有疆域都必須提起，但現在政府的意識型態中只有「台灣」，彭金馬、綠島、蘭嶼甚至釣魚台等離島的概念都相當模糊，在這樣課綱的影響下學生的概念就是只有一個台灣。

段心儀說，民進黨政府解構了歷史，但卻沒辦法建構一個台灣史，因為所謂的台灣史沒有一個明確的歷史、民族，當一切都是模糊，對歷史背景的不了解下，年輕人要去捍衛什麼？在重建一個新名詞與定義下搶奪話語權，學生也喪失了國族與民族意識，釣魚台究竟是誰的，學生們也支支吾吾。

另有高中老師表示，自己有連續幾年讓學生做保釣歷史相關的作業，但讓人驚訝的是很多學生並不知道釣魚台，而在網路資訊偏差解讀下有不少學生認為釣魚台是日本的，現在年輕人對於主權的激憤只是針對中國大陸，但對美日對台灣毫無尊嚴的作法卻是冷漠與無感。

該老師說，學生的冷漠與無感不是他們的錯，而來自從小接受的教育，台獨工作者在課綱中很細膩的將論述文字弄得模糊不清，國族觀念也變得很狹隘，但這已經變成社會的主流，很多老師在教國家主權、疆域時也都不願與主流對抗，畢竟勢單力薄。