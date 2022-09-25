2022跨聯盟籃球邀請賽25日進入8強淘汰賽，首場SBL台灣銀行、T1聯盟台南台鋼獵鷹，台鋼獵鷹在全場18記三分球轟炸下，108比86擊敗台銀、晉級4強，獵鷹下一場對台啤英熊、桃園雲豹之間的勝方。

台鋼獵鷹李漢昇三分球8投6中、進帳22分，隊友谷毛唯嘉三分球6投4中獲得20分，兩人也各傳出9次、7次助攻，吳宏興16分、10籃板；台銀新秀周日騰打出令教頭陳國維讚賞的打出膽識，貢獻20分、6籃板。

李漢昇透露，新秀谷毛唯嘉來到台南後，自己以在地學長角色幫助學弟融入生活、球隊，李漢昇笑說：「因為谷毛喜歡喝牛肉湯，就帶他去吃當地最好吃的店，讓他感受台南的溫度，看到他比賽中進步迅速我也很開心，或許也是牛肉湯的力量吧！」

至於此役三分球神準，李漢昇透露今天出手感覺不錯，隊友願意把球給他出手，讓他展現這段時間練球前後特地多留時間練投得成果，「我賽前也去做了些重訓，或許也是幫助我找手感的助力。」

台鋼獵鷹總教練劉孟竹表示，球隊小組賽透過每場比賽磨合，現在默契越來越好，帶動場上攻守更加流暢，苦吞2連敗後球員都盡快修正問題、武裝精神，體認到四節比賽都要隨時繃緊精神，讓球隊打出一波4連勝佳績，從本戰三分球出手命中率、籃板、助攻等數據都優於對手，可以看到球員的進步。

台銀教頭陳國維表示，此役球隊一開始蠻進入狀況，不過中間遇到亂流、自己攻守沒做好，剛好獵鷹對本戰三分又特別準，那一段被拉開15、16分，氣勢被拉下來，此外球隊主力張家禾前幾場有被犯規，落地時屁股撞到，今天練球時無法正常跑步，所以讓他休息。

陳國維補充，感謝中華民國協會舉辦這次跨聯盟邀請賽， 之前球季是長期賽事，透過這次盃賽，就會遇到比較不熟悉的對手，讓球員根據情蒐來作判斷，也能考驗每隊球員臨場反應，可以看出哪些球員可以迅速解決問題，而球隊從分組賽突圍、多了一場球賽打，這次比賽對台銀收穫多，接著吸取的經驗期待在SBL第20季繳出佳績。