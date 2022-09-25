針對民進黨陣營連日來質疑侯友宜博士學歷，被視為「侯家軍」的國民黨新北市議員參選人吳訓孝、呂家愷及戴湘儀今天也聯手反擊，認為林佳龍團隊此舉是在「潑髒水」，更直言，如果從警18年沒資格進修，是否要先去質疑臉書10萬讚的「焦糖」陳嘉行有沒有資格念碩士。

參選三重蘆洲的吳訓孝指出，警大從1999年至今都有類似的鼓勵警察進修條款，只要符合從警年資即可報考，侯友宜從警18年，如果沒有資格進修，那麼林佳龍團隊應該先去評論，當年靠「臉書10萬讚」進入中山大學就讀研究所的陳嘉行有沒有資格念碩士。

吳訓孝表示，許多警察在很年輕的時候就貢獻青春維護治安，從警10年後進修並無不可，這樣的質疑無疑讓許多的警察也會感到無奈，要求林佳龍團隊應該要對侯友宜、警大和這些付出青春維護治安還要進修的警察道歉。

角逐土樹三鶯的呂家愷也認為，林佳龍團隊為了選舉潑髒水，不但教育部和警大的公開資訊都不看，連新北的地方狀況也不熟悉，還把十三行博物館講錯成十四行博物館，更揶揄「希望林佳龍下次來三峽不要講成四峽。」

新莊區的戴湘儀也批評林佳龍是「奇怪的候選人」，直指當年警大招生簡章就寫得很清楚，現在用怪招攻擊侯友宜，只是為了提高自己的網路聲量，用這種負面選舉手段的奧步來競選，只會讓新北市民更唾棄而已。

最後吳訓孝更酸林佳龍，被1人公司的海水採礦詐騙都可以念到耶魯，而這次的選舉表示更是不斷拉低「耶魯大學博士」的格調，奉勸對方先把基本的新北地名記好再發言會比較好。