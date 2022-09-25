「最強奶媽」謝薇安擁有165公分身高、清秀亮眼五官和傲人的F級胸圍，2019年在IG分享踩踏步機、跳繩影片一夕爆紅，粉絲人數高達497萬，僅次亞洲天王周杰倫。熱愛分享美照的她，日前分享2張新染髮色的自拍，只穿一件胸罩入鏡，吸引近15萬人按讚，網友大呼：「不科學！」

謝薇安近日將一頭招牌的金髮染回黑色，可以從曝光的相片中看見，她一頭及捲髮撥至一側，單穿半透明蕾絲Bra，宏偉雙峰幾乎佔滿一半的畫面，能看出I字事業線相當深邃，雪白牛奶肌吹彈可破，一邊瞇眼露出甜美的笑容，讓人看了直呼受不了。

貼文最高獲得14.8萬讚數，網友紛紛稱讚：「喜歡這個笑容」、「正多了」、「妳作弊，不科學」，更多人刷出一排愛心，表示對她的支持。謝薇安16歲和一名大她12歲的髮型師交往，3年後步入禮堂，2年後生下愛的結晶，兒子「謝寶」今年6歲，謝薇安常在粉專曬出遛小孩、與愛子接吻的照片，是名符其實的年輕辣媽。