興富發登峰造極青年籃球邀請賽25日進行第4天賽程，大專男子組政治大學以102比39輕鬆擊敗萬能科大，政大李允傑首節飆20分、全場28分。政大教練陳子威很高興李允傑此役表現，盼李允傑能頂上張鎮衙離開後火力，也為他自己打出身價。

政治大學男籃隊在上季UBA締造二連霸，8月赴日本參加WUBS世界大學籃球系列賽，登峰造極青年籃球邀請賽是政大回台後的第一個盃賽。

陳子威指出，當時把日本這個比賽看得蠻重要，因此回台後球員身體疲憊，現在多名主力球員有些受傷狀況，在登峰造極青年籃球邀請賽的可用之兵沒有那麼多，但還是希望讓球隊有所收穫，例如外籍生莫巴耶能不能融入團隊。

對於李允傑此役表現，陳子威表示，其實子弟兵應該可以報名選秀，但選擇留校就讀研究所再磨練，對他來講是很有助益，「畢竟李允傑在高中時期高三才報到名，在經驗上面還沒有那麼好。」陳子威期許李允傑把握機會，讓自己的籃球生涯更上一層樓。

政大雄鷹籃球隊在2017年成軍，陳子威表示，登峰造極青年籃球邀請賽在2018年首度設立男子組便開始參賽（當時稱為海峽盃青年籃球邀請賽），很感謝大會邀請，並為球員創造舞台，賽事規模一直成長，能夠集結UBA的8強隊伍，有熱身賽的氛圍，有助大專籃球發展，讓他非常感動。