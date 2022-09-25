身為大陸四大頂流小生之一的李易峰前陣子因嫖娼醜聞遭到逮捕，惟警方表示李易峰並非觸犯刑法，無須在牢中受刑。24日有陸媒拍攝到李易峰從拘留所被釋放的照片，昔日席捲大陸影視市場的風光早已不再，粉絲們接風仍哽咽喊「峰哥加油！」

消息指出，李易峰被釋放後準備回到公司，從拍攝者的畫面中觀察，他身穿紅黑衣褲，帶著帽子、口罩遮擋臉部，狀態不佳。令人意外的是，現場還有許多粉絲給李易峰接風，他雖然全程低頭快速走過，但粉絲們還是高聲大喊「峰哥，加油！」，對此有網友回應「粉絲們為他喊加油，是想讓他多幾個女朋友嗎？」、「女粉絲接被釋放的嫖娼人員，臉都不要了。」

微博上有人傳出李易峰被釋放的影片。（圖／翻攝自微博）

自嫖娼事件爆發，李易峰包括個人、工作室的微博帳號皆已消失，警方已證實李易峰有多次嫖娼事實，惟他的死忠粉絲們，自始自終不願相信他們喜愛許久的對象，會做出如此行為。但即便粉絲們不願相信，關於他的消息還是逐漸減少，代言、廣告一個接著一個的和李易峰切割關係，以免引火焚身。

嫖娼事件打的粉絲一個措手不及，李易峰也得到了法律的懲罰，娛樂圈之後再難出現他的名字。大大陸對「偶像」都有著高道得標準，不論是言行舉止，抑或是三觀思想，皆是粉絲們的指標。所以有著「頂流」之名的偶像，違反倫理道德、法律規範者，也須為他之前的錯誤舉動，付出應有的代價。正如同李易峰之前於微博的聲明中所述「一個公開透明的法制時代誰有本事逃脫違法的後果。」