雲林縣政府為青年創業提供了1億元的補助金，最高一次可申請200萬元的補助，雲林縣長張麗善向年輕人發出邀請，歡迎前往雲林追夢、圓夢，「縣府也會持續打造友善的環境與廣闊的舞台，等著你們回來！」

張麗善今（25）日在臉書表示，雲林縣政府與允能風力發電股份有限公司攜手合作，共同推出高達1億元的創業補助金，並分為最高補助30萬元的微創型與最高補助200萬元的專案型兩種方案，只要符合資格就能提出申請。

「縣長～我的朋友都很羨慕我，説雲林有雲林縣青年創業補助金真的好幸福！」張麗善透露，近日遇到許多年輕人這樣告訴她，而她也相信青年能在雕琢後綻放耀眼光芒的璞玉，「我要向年輕人發出邀請，歡迎在雲林勇敢做夢、逐夢、圓夢」。

張麗善提醒，此次補助的受理期限僅到9月30日17時為止，提醒民眾把握機會，並承諾縣府會持續打造友善的環境與廣闊的舞台，等著年輕人回來！