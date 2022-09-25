順風飛行協會目前由前F16戰鬥機飛官饒自強領軍，他說因為疫情導致台灣觀光產業大受打擊，隨著疫情趨緩旅遊逐步放寬，因此在溪州設置飛行基地，推廣台灣飛行運動。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長王惠美特地到飛場參觀，近距離感受翱翔天際飛行快感，未來也將與順風共同推廣飛行運動，進而帶動彰化周邊的觀光產業發展。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

今年初比利時少女盧瑟芙(Zara Rutherford)自駕輕型飛機環遊世界時，短暫停留台灣，日前國內首座合法大型運動輕航機飛場，彰化順風飛行協會溪州飛行場正式營運，讓不少擁抱飛行夢的民眾離飛行更近一點，順風飛行協會理事長饒自強表示，未來會與彰化觀光做資源整合，發展彰化飛行運動。

順風飛行協會位在彰化溪州的飛行場，經過縣府團隊與交通部民用航空局的共同輔導與協助下，正式落腳在彰化縣溪州鄉，占地達５公頃，是國內最高品質的合法飛行場地，正式啟用時彰化縣長王惠美特地到飛場參觀，近距離感受翱翔天際飛行快感，未來也將與順風共同推廣飛行運動，進而帶動彰化周邊的觀光產業發展。

王惠美表示，順風選擇彰化就是看準飛行活動與彰化縣的觀光資源，協會所有飛行成員都是戰鬥機的退役飛官，有豐富的飛行技術與經驗，讓民眾體驗專業、安全的飛行技術推廣活動，讓愛好飛行活動的朋友，可以再彰化安心學習，體驗飛行的魅力。

順風飛行協會目前由前F16戰鬥機飛官饒自強領軍，他說因為疫情導致台灣觀光產業大受打擊，隨著疫情趨緩旅遊逐步放寬，因此在溪州設置飛行基地，推廣台灣飛行運動，並結合彰化地區的觀光旅遊線，共同為彰化觀光盡一份心力。

饒自強強調，飛行觀光是未來趨勢，吸引觀光客走入空中探索彰化，未來還會發展飛行表演活動，與當地市集、美食等結合，包括設置泳池、觀光農場等，點線面結合，創造彰化新的觀光價值。