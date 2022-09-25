日前一名女網友在論壇發文表示，男友在她確診隔離期間把前女友變小三，她之所以會發現是因為男友家的保險套庫存變少了，她事後還好心提醒小三，怎料卻被對方氣嗆她才是不被愛的那個，讓原PO心情五味雜陳，只能苦笑回應「沒事，這種男人，妳喜歡送妳」，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」上分享前男友與小三的荒謬事跡，原PO表示她剛跟前男友在一起時對方真的很用心，會帶她認識兄弟、回他的老家吃飯，介紹她給同事和工作的老闆夫妻檔，甚至還打算帶她去喝朋友的喜酒；交往後期對方卻開始對見面感到疲憊，吃東西也嫌貴，只想在家吃泡麵。

原PO事後才發現，這一切都是因為前男友跟小三打砲害的，原PO表示自己先前確診，解隔離後至前男友家中，卻發現他先前從友人那收到的一大袋保險套與潤滑液數量減少，詢問前後對方才坦承在2人無法見面期間「找前女友打砲清庫存」，還辯稱「我禁不起誘惑」。

小三囂張的態度讓網友們都看傻眼。(翻攝Dcard)

原PO起初覺得小三也是受害者，好心私訊提醒，結果發現對方竟是知三當三，還氣嗆她才是不被愛的那個，她則苦笑回應「沒事，這種男人，妳喜歡送妳。」

女網友在論壇分享前男友與小三的荒謬事跡。(翻攝Dcard)

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言「恭喜原po離開渣男，婊子配狗天長地久，最好都不要放出來禍害別人」、「哇這個說話態度…原po一定是仙女才可以這麼好聲好氣！」、「蠻噁爛的，狗男女剛好配一起ㄅ」 、「小三起手勢：不被愛的才是第三者？」。

小三的態度也引發網友們痛批「那小三臉皮真的很厚欸，好想打人」、「小三講話看起來素質超差」、「瞎，搞不懂這些小三到底在自豪什麼，把垃圾當寶一樣抱緊。噁心的要命」、「這小三真的不知道在囂張什麼耶，恭喜原po擺脫爛人！！」。