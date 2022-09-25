警察辦案出包。一名女網友表示，昨日早上臉書收到自稱是桃園警察的好友邀請及私訊，警察在訊息中稱她已被通緝，留下電話號碼要她回電，她回電號才發現她的和被通緝的人同名同姓，警察當下只說了一句「啊！找錯人了」，令她不解說「用臉書私訊真的符合正常流程嗎？」貼文讓不少網友氣炸，質疑警方辦案便宜行事。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》指出，早上臉書收到警察的好友邀請及私訊，警察留下自己的手機號碼，要她回電，直指她已被通緝，她懷疑是詐騙，打電話到165反詐騙電話諮詢，專員要她私訊詢問警察所在的分局、服務單位及姓名，再打電話到分局求證。

原PO從訊息中得知警察在桃園某分局服務，她打電話到分局確認真的有這名警察。該名警察在電話中向她表示，因為她的存款帳號被警方列為「警示帳戶」，遭新北地檢署發布通緝，但警察接著追問她的出生年月日、身分證及戶籍地，發現和被通緝的人僅是同名同姓，身分完全不符合，警察發現自己找錯人僅說了一句「啊！找錯人了，只是同名同姓」，就掛上電話。

原PO表示，當下滿頭問號，她認為即使是違規被開單，警察也應該要說請楚自己隸屬哪個單位，並再三確認她的身分，「現在的警察都這樣辦案嗎？用臉書私訊符合正常流程嗎？」

遭遇曝光，引發網友討論，「是我，也會以為是詐騙的，第一次看到會私訊的」、「好扯！這是警察釣通緝犯的新招嗎」、「透過什麼方式聯繫妳都還好，只是非常不正式，有些警察為了便宜行事這樣做，不過，妳有權力不理會他」。

留言中也有人說，「我曾經把學生證弄丟，被他人撿到送去派出所，警察用臉書私訊找到我，然後跟我聯絡」、「我之前手機掉在公館的YouBike上，結果還是警察私訊我的臉書，才讓我順利找回，真的滿感謝的」。