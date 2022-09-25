台南市長參選人謝龍介（中），到南投助選造勢。許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長參選人許淑華、草屯鎮長參選人簡景賢，25日成立聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長參選人許淑華、草屯鎮長參選人簡景賢，25日成立聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長參選人許淑華（左）、草屯鎮長參選人簡景賢，25日成立聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長參選人許淑華（右）、草屯鎮長參選人簡景賢（左），25日成立聯合競選總部。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長參選人許淑華與草屯鎮長參選人簡景賢，25日在草屯鎮成立聯合競選總部，期許集結鄉親力量，「選『賢』與能，南投繁『華』」，讓全國第1大鎮經濟起飛，南投縣成為全齡宜居城市。

許淑華與簡景賢聯合競選總部成立大會，吸引2000人共襄盛舉，南投縣長林明溱、立委馬文君、台南市長參選人謝龍介、前草屯鎮長周信利，縣議員唐曉棻、李洲忠、簡峻庭、簡賜勝、莊士傑、曾振炎及洪明科等人都到場力挺。

林明溱贈送代表好運來的鳳梨，周信利為參選人授旗披掛彩帶並贈送吉祥物，期許在場的參選人都能打一場漂亮的選戰。

林明溱特別推薦出身南投、心繫南投的許淑華，以及深耕草屯、認真負責的簡景賢，認為他們聯手推動建設，一定會讓南投愈來愈好。

謝龍介說，過去他向草屯鎮民推薦簡景賢，4年來，簡景賢的表現有目共睹；許淑華20年來盡心盡力為民服務，未來4年，他相信在許淑華與簡景賢聯手合作，南投會繼續前進，草屯會更好。他也提到南投營養午餐不用錢的好政策，他未來當選也會在台南辦理，減輕家長負擔。

許淑華說，她在草屯長大，曾就讀炎峰國小和草屯國中，對於草屯有深厚的情感，過去她與林明溱縣長結合中央與地方資源，促成草屯手工藝產業園區，以在地特色活絡地方經濟；未來她擔任縣長將會擴大手工藝園區、建設青年住宅，創造更多就業機會，讓青年在草屯成家立業。

許淑華表示，她還規畫在草屯建設大型轉運中心並結合商場，除了行銷南投農產，並以南投對外出入口草屯鎮為核心，延伸串連南投各鄉鎮市；對南投的未來，她提出3大主軸10大願景，期待全方位照顧南投縣民，讓南投成為全齡宜居的城市，與簡景賢共同努力，讓草屯經濟起飛。

簡景賢表示，感謝草屯鎮民的愛護，讓他在過去20幾年有機會為鎮民服務，他擔任鎮長期間提高鎮民津貼、建設風雨球場、成立馬上辦中心立即處理鎮民需求、更引進60幾家廠商促進草屯經濟發展，未來他也會帶著鎮民的信任和支持，與許淑華一起為草屯努力。