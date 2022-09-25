賈靜雯和修杰楷婚後生了兩個女兒「咘咘」與「Bo妞」，加上梧桐妹組成幸福的一家五口，時常在社群分享生活及女兒的她，近日曝光自己與弟弟衛斯理合照，感嘆時光飛逝兩人都有各自的家庭了，但從曝光的照片中，賈靜雯那年是13歲，嫩版的模樣讓網友驚呼 「根本是咘咘！」

賈靜雯時常分享「咘咘」與「Bo妞」日常可愛一面，近日她曬出自己1987年的1月30日拍攝的照片，那年她才13歲，從照片中能見到賈靜雯留著短髮，有著圓滾滾的大眼睛，配上滿滿膠原白青澀臉頰，同時穿著粉色系洋裝，使她多添了一份少女的氣息；而那年衛斯理則是7歲，留著當時一般小男孩都會剪的簡單髮型，充滿稚氣及鬼靈精怪的表情。

對此，賈靜雯回憶過往說：「他就像一個跟屁蟲一樣老愛黏著我，因為差6歲我就像他的小媽媽一樣，會比較『嚴厲』的方式管他及愛他（才是不是他說的霸凌呢！）老弟總是調皮又愛生氣，特別喜歡捉弄我（請我吃牙齒會變色的糖果，叫我摸有電的筆、會夾手指的口香糖等等）他每次調皮完一定會被我爸媽修理（看照片中他的表情肯定是剛被罵完）」，兩人的小時候的打打鬧鬧也充滿了姊弟情深。

賈靜雯少女照曝光後，粉絲都集中她和咘咘的長相，兩人幾呼如出一轍紛紛留言：「長得跟哺哺（咘咘）一模一樣！」、「為什麼我看到咘咘」、「20年前的咘咘」、「咘咘簡直是妳的翻版耶」、「20年前的咘咘」，果然基因強大。