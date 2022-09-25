2022新北聯合婚禮有8對新人已有愛的結晶，新北市長侯友宜特別加碼贈送價值萬元的彌月禮盒，希望民眾敢生敢養，落腳新北。（蔡雯如攝）

2022新北聯合婚禮今在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，新北市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，見證百對新人一起交換信物、步入紅毯。（蔡雯如攝）

2022新北聯合婚禮今在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，新北市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，見證百對新人一起交換信物、步入紅毯，為了祝福新人成家，現場更抽出50項獎品，讓新人喜上加喜。侯友宜也喊話，希望新人早日增產報國，市府會逐步增加生育補助、公托等友善措施，讓市民能安居樂業。

民政局指出，新北市升格後聯合婚禮已邁入第13場，因獎品豐富，每年都吸引大批佳偶參與，目前已累計1211對新人參加，去年因疫情停辦，今年再度復辦吸引160對佳偶報名，並抽籤選出100對，新人們配合華麗婚紗主題，在淡水漁人碼頭觀海廣場踏入紅毯。

特別的是，百對聯合婚禮中的4號新人郭仁澤是新店區小城里長，他因參加市府里環境認證研習，遇見環保局業務承辦人許瑜玲，雙方在業務交流中發現有很多共同之處，進而相戀，最終以一道家常紅燒肉，讓許瑜玲點頭相許。

53號新人黃學彥、賴雲娥因爲AZ疫苗牽起情緣，賴雲娥原本是獨身主義，但在家人壓力下，透過交友軟體與男方認識，相約視訊當天，賴雲娥因為AZ疫苗副作用，全身無力，黃學彥聽聞後立即搭最後一班高鐵，趕赴對方身邊，確定雙方關係。

賴雲娥說，首次參加聯合婚禮覺得很好玩，婚禮流程相當順暢，工作人員也很用心，還能抽大獎，鼓勵新人有機會都能來參加，留下難忘回憶。

民政局長柯慶忠說，新北市為鼓勵婚育，每年送出10項結婚好禮，像是新北傳奇祝孕金鏟子、5星級飯店住宿券、小家電3選1等，今年為祝福新人成家，送出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，其餘未中獎的新人也有600元好孕紅包。

侯友宜表示，結婚是兩個家族的事，新人應該善待彼此家人，他也鼓勵大家增產報國，市民擔心的公托、生育補助等，市府都會扛起責任做到好，減輕家長負擔，尤其今日參與的新人裡面已有8對懷有愛的結晶，因此他也特別加碼贈送價值萬元的彌月禮盒，希望民眾敢生敢養，落腳新北。