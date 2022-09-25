為協助我國業者拓銷對非洲市場，外貿協會本年首發實體拓銷團「2022年肯亞台灣週暨汽車零配件、塑膠機械、五金手工具、綠能東部非洲市場貿易布局團」前進非洲，團員包含精密零件機械大廠宇隆科技、在印度與杜拜為第一五金零件品牌的鋐昇實業，團長為國內塑橡膠機領導品牌的谷源塑膠王谷源董事長；第一站來到奈及利亞，計邀請奈及利亞買主58家到場與我國8家業者洽談，同時包含線上洽談共計74場次，預估後續爭取商機480萬美元。

奈及利亞手工具商Tools and Products Nig Ltd此次與我國2家業者洽談，執行長Mr. Femi Taiwo表示，奈及利亞積極發展各項產業，特別是在西非國家中甚至全非洲也是名列前茅。

奈及利亞的NAJCOM TECHNOLOGIES LIMITED，也強調奈國資通訊產業發展迅速，世界知名的電商平台Jumia就是在奈及利亞發跡，如經已成為奈國第一大電商平台，且擴及非洲多個國家，陸陸續續會將非洲市場的其他國家串聯起來，成為橫跨非洲的重要電商，未來可望一站上架，全非洲都能曝光產品。

拉哥斯台灣貿易中心林志都主任表示，台灣機械產品在非洲頗具盛名，許多業者都使用過台灣產品，尤其奈國不少買主都耳聞過台灣的產品非常精良，且對於台灣產品的價格也具有競爭力，此次洽談會中有許多買主都希望能在疫情後能盡快造訪台灣，強化雙邊貿易及交流。

貿協表示，奈及利亞石油豐富，也是非洲第一大石油出口國，也連帶推動產業需求，成為世界注目的潛力市場，且奈國為全非洲第一大人口，內需力道強勁，加上西非周邊國家也同時積極完善基礎建設，更強化奈國作為西非門戶的角色。