宣布參選後勤跑基層的民進黨新北市長候選人林佳龍指出，青年的活力與想像力，是新北大翻新的重要一環，他因此提出「青年大補帖」政見，希望善用市府資源幫助新北年輕人逐夢。

林佳龍今（25）日在臉書表示，從宣布加入選戰以來，他已不只一次提出青年政見，昨天參加了民進黨舉辦的「民主36挺18」音樂會，除了支持18歲公民權的修憲案外，今天也再次提出「青年大補帖」的政見來相挺年輕人。

「青年的活力與想像力，是新北大翻新的重要一環！」林佳龍認為，透過減輕青年的生活壓力、鼓勵學生參與新北市政，才能為新北市注入更多新活力，因此提出「青年大補帖」，要讓使年輕一代更無後顧之憂，勇敢為新北的未來提出無限可能。

林佳龍透過1段3分鐘的影片，向所有關注未來世代的朋友進行報告，並說明相關政策的規劃與初衷，希望未來的新北市府能與年輕人一起站在大翻新的第一線，與他一起看見願景，看見新的新北市。