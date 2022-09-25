一名患有智能障礙的男子明知女同事患有重度智能障礙，竟仍為了洩慾，當街強吻女同事並觸摸其胸部與下體，直到路人聽聞救命聲合力抓住該男，全案才曝光。台南地院審結，依對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪，處其9月徒刑。可上訴。

判決書指出，男子為智能障礙患者，明知A女患有重度至極重度智能障礙之心智缺陷，竟仍於去年12月間騎腳踏車尾隨A女，將A女拉倒在地後壓在其身上，強行親嘴與觸摸A女的私處，A女反抗時耳朵與背部因此受傷，期間A女持續大喊「我要喊救人了哦」，陳男都無視，直到2名路人聽聞A女的呼救聲，才上前逮狼並協助報警。

男子於警詢時認罪，檢方核對A女的指訴與2名目擊者的證述、現場照片等事證，認定陳男自白與事證相符，罪行堪認，故依法將其起訴。

台南地院審理時，法官考量男子也為智能障礙之心智缺陷之人，無法藉由治療改善狀況，但其坦承犯行，態度尚佳，且A女母親也幫男子求情，盼其知錯後別再犯即可等情狀，故依法酌量減刑，依對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪，處9月徒刑。可上訴。