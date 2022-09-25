苗栗縣西湖鄉除擁有不少人文古蹟外，也有一條「伯朗大道」，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎歡迎大家一起前往探索苗栗的美好。

徐定禎今（25）日於臉書發文指出，西湖宣王宮有近190年的歷史，前身是苗栗最早的私辦書院「雲梯書院」，本來是由西湖劉氏創辦的私塾奉祀孔子，後來隨著時代更迭，書院改為文廟、改建後更名為宣王宮。

而說到西湖劉氏，徐定禎認為就不得不提西湖最具代表性的人文古蹟、建於1760年的「劉恩寬古宅」，屋外四座貢生旗桿座象徵劉家書香世家，古宅面著西湖綠油油的稻田，格外樸實寧靜。

另外，徐定禎提到，台灣戰後重要作家吳濁流曾在西湖定居並教書長達15年，西湖鄉特別設立了藝文館，記錄其一生創作與歷程，而雲梯書院也出現在他的小說《亞細亞的孤兒》之開場。

最後，徐定禎表示，除了台東，西湖也有一條苗栗版的伯朗大道、名為黃金一路，「在稻田成熟時，金黃色的稻海隨著微風泛起一波波漣漪，不用到台東也可以享受金城武式浪漫」。