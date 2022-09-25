新北市三重警分局永福派出所員警日前埋伏時，誤認一名路過黃姓男子是通緝犯，將其打至全身擦挫傷，連頭部的眼皮、耳部都有傷口，警方致歉時表示，擬對2名員警各記過1次、所長申誡2次。受傷的特戰退伍老兵黃男昨（240）日首度透過臉書發出1177字長文，痛批「我要請教兩位毆打我的便衣警察，請問我跟你們有什麼深仇大恨，值得讓你們兩位下如此的重手對待我」，吸引2千多名網友按讚。

黃男在個人臉書發文表示，他以生命發誓沒半句謊言，當時他走出家門要去領錢，只是看了用機車擋住巷子的彪形大漢一眼，結果對方未出示證件、未表明來意、未要求他出示證件，不顧他一直詢問「你要幹嘛？」就一邊罵類似三字經、一邊衝上前直接揮拳要打他，黃男只好趁機抱住對方一起摔倒、壓在男子身上，期間他也不斷詢問「你是誰！你要幹什麼！你到底要幹什麼！」

黃男指出，當時大漢一直開罵、一直狂叫，另名大漢卻趁機勒住他的脖子，接著兩人一起攻擊他；制服警察到場銬住他後，兩名便衣刑警卻沒有住手繼續狂歐他、罵三字經、噴辣椒水好幾分鐘，「可惡的是旁邊的制服員警任他們兩人對我拳打腳踢凌虐好幾分鐘」，直到現場圍觀鄰居聚集，他們才終於停手。

黃男的右眼皮縫4針、雙耳出血、雙膝有傷口，全身多處擦挫傷。(記者黃敬文翻攝)

黃男回憶，當時他打著赤腳、被便衣警用力拉扯手銬，對方還向同事抱怨他打壞5千元眼鏡要求賠償；回到派出所後，便衣警對他加了腳鐐還一直拉扯手銬，邊罵「你不是很行嗎？」之類的言語，甚至用力偷捏他的下體，但沒有人制止這種虐待，直到所長到場，要員警帶他去洗臉後，黃男才發現臉上流血，之後就帶他去醫院急診，最後右眼角縫4針、頭部和胸前腹部背部膝蓋腳踝都有無數傷痕。

黃男痛批，「我要請教兩位毆打我的便衣警察，請問我跟你們有什麼深仇大恨，值得讓你們兩位下如此的重手對待我」；最後他也向關心他的好友、網友致上12萬分謝意。