高旻示（左）為出國留學竟替琴世祿代打相親。（東森提供）

韓國新生代演員李到晛、高旻示、李相二與琴世祿主演韓劇《五月的青春》，當中男主角李到晛2017年以《機智牢房生活》出道，2019年演出《德魯納酒店》與IU上演不少虐心對手戲，而後在《重返18歲》搭檔女神金荷娜演出姐弟戀受到觀眾喜愛，更拿下2021年百想藝術大賞最佳新人男演員獎。

《五月的青春》以1980年「光州民主化運動」為背景，李到晛飾演光州出身的首爾大學醫學院榜首黃喜太，也是保安部隊搜查科長的兒子，偶然回故鄉卻遇到意外事件；高旻示飾演離鄉背井來到光州工作的護士金明喜，夢想到德國留學。李相二與琴世祿是光州名門家族的兄妹，哥哥是留法歸國、具責任感的的企業繼承人李秀澯，妹妹則是對現實不滿的全南大學法學生李秀蓮。

李到晛與高旻示在《Sweet Home》搭檔演出傲嬌兄妹，這回在《五月的青春》升格為情侶，劇中高旻示在見李到晛時擺出高姿態，還故意帶李到晛去環境髒亂的小店，逛街還要買最貴的衣服和包包，原以為李到晛是嬌生慣養的小少爺，會因為這樣而嚇跑，沒想到李到晛不只包容高旻示，還不時來點甜言蜜語誇讚她，大展撩妹術讓高旻示慢慢對眼前這男孩有好感。《五月的青春》26日在東森戲劇台全台首播。