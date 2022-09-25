每個人的個性不盡相同，談感情時也會展現出不同的樣貌。《搜狐網》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、獅子座在愛情中屬於比較強勢的一方，喜歡控制大局，不過他們優秀又有能力，在掌握愛情主導權的同時，也能給予伴侶足夠的安全感和信任感。

【天蠍座】

天蠍在愛情中屬於比較強勢的類型，他們內心深處非常缺乏安全感，只有掌握主動權才能讓他們安心，因此天蠍對待伴侶控制欲比較強，喜歡時刻掌握伴侶的行蹤，如果對方突然不受自己控制，他們就會感到不安躁動。

天蠍善於掌握愛情主動權，但不代表他們不尊重伴侶，事實上他們反而會更加照顧另一半的想法，帶領對方一起面對事情、解決問題，因為他們認為，愛一個人就要把最好的一切都給對方，所以如果你的伴侶是天蠍座，就放心把自己交給他們吧！

【巨蟹座】

巨蟹看起來溫順平和，實際上是一個喜歡掌握主動權的人，他們習慣按照自己的心意去做事，甚至為了達到目的，惹伴侶不高興也在所不惜，因此巨蟹在愛情中經常會被另一半誤會，讓對方感覺不受尊重，但其實這只是他們表達愛意的方式，若兩人能互相理解，就能解開誤會。

巨蟹對待他人很溫和，對待伴侶則會比較強勢，因為他們非常有主見，下定決心就不會輕易改變，此外他們很擅長掌握戀愛節奏，希望伴侶也能夠按照自己的想法行事，所以如果你的伴侶是巨蟹座，那就安心做一個小女人或小男人，聽從他們的安排吧。

【獅子座】

獅子座是天生的領導者，無論是生活還是愛情中，他們都想掌握絕對的主導權，帶領人們前進，並且享受控制大局的感覺，因此獅子在愛情中經常會被認為是大男人或大女人主義，喜歡讓伴侶按照自己的安排行事，把另一半當作下屬對待。

獅子擅於掌握主導權，尤其是經濟大權，他們認為只有這樣伴侶才能全心全意地投入到自己身上，以保證愛情和婚姻能夠平穩的持續下去，他們也認為自己做的決定都非常正確，只要伴侶聽自己的話就不會出錯。