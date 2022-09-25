家中浴室用矽利康填補縫隙雖然好用又能防水，但有發霉困擾，一名女網友PO文抱怨，家中浴室長期潮濕，導致淋浴門邊角填縫的矽利康發霉，長出一整條黑黑的霉斑超髒，煩惱要如何去除，網友分享妙招，用廚房紙巾及漂白水就能有效除霉，恢復得跟新的一樣。

這名女網友在臉書「裝潢DIY研究室」表示，淋浴門邊角填縫的矽利康長出霉斑，整條發黑非常髒，不知要怎麼清潔而上網發文，「發霉的矽利康要怎麼處理？直接刮除重新填縫嗎？」

對此，網友們提供除霉神招，利用廚房紙巾沾漂白水，鋪在發霉的表面，只要一個晚上的時間就恢復得跟新的一樣，「我都把廚房紙巾撕成長條狀擺上去，再用滴管或是針筒將漂白水點上，不服貼的部分用夾子輔助整理，取下也用夾子輔助，完全不沾手」、「我家前屋主留下的無敵陳年矽利康霉斑，就是這樣清除的，便宜又簡單」。

另外，也有人表示，預防勝於治療，平時將浴室確實除濕，才能真正防止矽利康發霉。