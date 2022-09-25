康凱日前在活動中與蔣萬安、應曉薇同台。（康凱提供）

康凱日前在活動中與蔣萬安、應曉薇同台。（康凱提供）

中華演藝總工會理事長陳桓浩（康凱）25日宣布回鍋選里長！曾擔任3屆台北市大安區民輝里里長、已經76歲的康凱表示，他是為了支持國民黨台北市長參選人蔣萬安才決定回鍋選里長，目的就是為了感恩故前總統蔣經國對台灣的貢獻，所以要跳出來幫經國先生的孫子蔣萬安固票！

康凱表示，台灣人最需要感恩的是經國先生，「台灣有今天，全是經國先生終生努力的結果！現在很多年輕人都不知道經國先生是誰？真是可悲！他是一生無怨無悔為台灣付出最值得懷念的總統，他任用人才，才有今天的鎮山神主台積電！」他說，台灣最堅苦的時侯、經國先生推動宴會梅花餐（5菜一湯）、提倡「風雨生信心」鼓勵百姓、栽培中小企業、勤奮工作、推動十大建設，讓台灣是全世界外匯存底第一，震驚全世界，國際才知道台灣是那麼富有。

他說，經國先生常說「我是中國人也是台灣人」， 從來沒有聽說過族群對立，可是現在每天都看到新聞、網路、媒體都在講仇恨，「台灣人真的有這麼多仇恨嗎？台灣是個寶島、它就是我們的家！我們要保護家！」所以這一次，蔣萬安也就是經國先生的孫子參選台北市長，他做過立委、 了解民意、為人正直、不為名利，為了感恩、為了讓台北人知道真正愛台灣人是經國先生，他一定要幫蔣萬安催票固票。

康凱表示，經國先生死後他去參觀官邸，家中陳設非簡單樸素，「經國先生一生清廉，一件夾克走遍台灣每一角落，是真正愛民的總統！蔣家對台灣有很多貢獻，給台灣人帶來幸福、給台灣社會帶來安康，現在全變了！」他說做里長是付出、不是獲取，自己選里長就是為了消除貪汙、自私，讓民輝里回到經國時代。

康凱曾是民輝里第9、10、11屆里長，今年底是要競選第14屆，他強調，因為自己從2歲就住在這一里，在這裡長大，當過里長有很多熟的人脈，雖然國民黨不提名他，但他就是為了感恩故前總統蔣經國，所以要再度跳下來幫清廉、乾淨的蔣萬安固票。