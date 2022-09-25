2022跨聯盟籃球邀請賽25日進入8強淘汰賽，首場SBL台灣銀行、T1聯盟台南台鋼獵鷹就有兩名球員因大動作犯規遭驅逐出場，分別是獵鷹隊吳宏興、台銀隊蔡嘉駿，中華籃協表示，已經晉級4強的獵鷹隊，隊員吳宏興將在本屆跨聯盟邀請賽後續所有賽事遭禁賽。

台鋼獵鷹吳宏興，此役在第3節因肘擊對手頸部以上動作，遭判罰奪權犯規離場；第4節開始沒多久台銀蔡嘉駿和獵鷹龍弘元在籃下卡位肢體碰撞教激烈，蔡嘉駿出手打了龍弘元頭部，雙方氣氛再度緊繃，但裁判、雙方隊友及時分開兩人，蔡嘉駿也被奪權出場，龍弘元也吞下一次犯規。

賽後籃協表示，經本會裁判委員會確認無誤並追加禁賽處分，後續賽程吳宏興球員全部禁賽，今天擊敗台銀、晉級4強的獵鷹隊後兩場賽事只能以11位球員應戰；至於蔡嘉駿，因台銀此役輸球後遭淘汰，無法追加禁賽處分，但籃協重申嚴禁球場暴力行為，敬請各球隊約束球員、回歸比賽本質。

由於本屆跨聯盟邀請賽預賽期間曾發生球員衝突事件，中華民國籃球協會裁判委員會特別在預賽結束後召開會議進行研議，為避免類似情況再次上演，決議從25日8強賽起，球員如有暴力行為遭判奪權犯規，將處以後續賽程全部禁賽處分，若有情節重大（揮拳、鬥毆、群架等）之衝突發生，除追加禁賽外，明年度將不予邀請該隊參加跨聯盟賽事，籃協回應，因為兩隊球員並未出現情節重大的衝突行為，因此明年若繼續有跨聯盟邀請賽，仍會邀請兩隊參賽。