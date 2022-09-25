台中市閱讀起步走系列9月起熱鬧展開，25日在梧棲區三民段好宅舉辦親子共讀活動。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市閱讀起步走系列9月起熱鬧展開，25日在梧棲區三民段好宅舉辦親子共讀活動。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市閱讀起步走系列活動9月起熱鬧展開，25日在梧棲區三民段好宅舉辦親子共讀活動，邀請社區內及附近有0至5歲嬰幼兒的家庭參與，欣賞雙人舞表演、繪本故事劇，現場更受理申辦借閱證、借書、宣導育兒資訊等，讓家長在家門、巷口就能參與閱讀活動。

文化局副局長施純福出席活動表示，市府積極推動台中好宅，期盼成為青年成家的後盾，考量好宅內住戶多為年輕爸媽及未來主人翁，文化局與都市發展局、台中市住宅發展工程處及社會局親子館等跨局處合作，將優質的圖書資源帶入社區，在好宅植入溫暖家庭的閱讀種子。

文化局指出，台中市立圖書館去年走進大里光正、太平育賢、豐原安康等三處社會好宅推動親子共讀，受到居民熱烈好評，今年前進剛開放民眾入住的梧棲區三民段社會好宅，現場致贈親子家庭閱讀禮袋，台中市傑出演藝團隊「極至體能舞蹈團」表演可愛有趣的《愛讀書》雙人舞，透過舞蹈互動表現閱讀趣味故事，中市圖梧棲親子圖書館的Show Show劇團也帶來自編自導《森林大賽》故事劇演出，並帶著小朋友們現場手作手指偶，氣氛歡樂溫馨。

中市圖說明，今年「閱讀起步走」系列活動在全市45間圖書館持續辦理至10月底，共準備1萬2000份閱讀禮袋，內裝有1本繪本、1本閱讀手冊及1份育兒資訊，10月底活動結束前，凡設籍台中市且有0至5歲寶貝的親子家庭到圖書館辦理幼兒借書證、借閱10本圖書、參加任一場系列活動或填寫學習單後，即可獲得限量閱讀禮袋一份。

今日活動包括台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、文化局副局長施純福、市政顧問王永源、梧棲區長溫國宏均到場參與。