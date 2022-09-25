民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文質疑，新北市長侯友宜造假警大聲明，侯辦今表示，「聲明內容百分之百正確」，要何博文公開道歉。何博文回應，警大最高層已經明確回覆，警大並未發表任何聲明，侯辦卻活在平行時空，活在自己想像的聲明裡。

何博文表示，侯友宜陣營擅自代發警大聲明，除了警察大學校長陳檡文已經親自表示，警大並未發出任何聲明，警大公關部門接獲媒體詢問，也表示「有關侯友宜的媒體報導事項，本校並未發出任何正式聲明」。這樣的回應，侯陣營還能畫不到重點，持續打人喊救人，令人瞠目結舌。

何博文說，侯辦偽造聲明是事實，沒想到侯辦不思檢討，還強行解釋聲明出自警大人員之手。何博文質疑，「難道任何一個侯市府的員工，都可以代表侯市長發聲明？」

何博文表示，從這些舉動看來，侯友宜競選辦公室，真的是「上行下效」的最佳典範，證明了侯市長慣用不正當的手段，混淆視聽，公然偽造警大聲明，還能振振有詞，也是聞所未聞。

最後他呼籲侯市長，「不要一邊裝憨厚，說自己不會說話，所以只講侯侯做事，但卻是機關算盡，唬唬欺騙」。