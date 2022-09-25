台北市長候選人黃珊珊今日(25)舉辦競選總部成立大會，批對手陳時中參選才向萬華道歉，蔣萬安則無能監督指揮官，更炮轟藍綠哥倆好分飽飽、百姓氣飽飽，宣示以「社會和解、聯合政府」兩大主軸建構台北。

黃珊珊在致詞時提到，藍綠取得政權後，都只想著自己的利益，不會做任何認真治理行為，不想認真治理城市或國家，只要選舉說一句話棄保，當選的不是藍就是綠，「不是你的就是我的」。

黃珊珊說，「他們哥倆好分飽飽，我們的百姓只能氣飽飽，我們氣了！我們受夠了！」藍綠政黨長期惡鬥，執政後壟斷社會資源、政治資源，還要擷取更多政治資源，每天把心思放在無所不用其極的惡鬥，互相批評、謾罵，哪有心情好好的把城市治理好。

她酸說，藍綠推出的候選人，看起來很想當市長，但是這幾年他們有沒有好好了解台北市、為台北市發過聲？疫情發生的時候，身為指揮官的候選人（指陳時中），他對台北市的疫情爆發無動於衷，要參選市長才向萬華道歉；另外一個身為台北市立法委員（指蔣萬安），長期在立法院可以監督中央，在疫情期間也不曾聲援台北市，無能也無力監督失職的中央指揮官。

黃珊珊表示，藍綠兩黨從來沒有想過如何好好治理台北市，只想要等著棄保，再度用意識形態來綁架市民，台北市民非常理智、清醒，看到民調讓藍綠之外的黃珊珊，可以繼續三腳督，跟藍綠相抗衡，台北市民非常偉大。

她說，藍綠沒辦法棄保，開始抹黑造謠，甚至人格毀滅是的惡鬥，這是台灣最大的悲哀，但同時也是她想參選原因。

她承諾當選市長會跳脫藍綠惡鬥，以「社會和諧、聯合政府」，兩大主軸建構未來的台北，讓台北成為非藍非綠的非戰區，並且用人唯才，讓台北市成為真正的聯合政府，她強調放下政黨利益、意識形態，只有推倒藍綠高牆，台北市才會持續前進，重申終結藍綠惡鬥最好的方法就是讓黃珊珊當選。