全球金融中心城市排名：台北第55名

全台縣市長選舉倒數兩個月，台北市作為首善之都，三腳督選戰廝殺激烈，備受外界關注。財信傳媒董事長謝金河從表示，全球金融中心城市排名，台北排在第67，「不怎麼好看」，柯文哲市長上任8年，六都之外的五都都有變化，唯獨又老又醜的字眼落在台北市身上，而這次選舉，六都市長候選人比的應該是如何提升城市競爭力，而不是陷入挖學歷、挖醜聞，相互潑髒水的毀滅競賽中，「當別人正在奮起，我們努力廝殺，令人感慨！」

謝金河在臉書發文指出，由英國倫敦Z/yen智庫及深圳中國發展研究院，針對全球119個國家的城市競爭力分析，排名，今年最值得關注的是新加坡首度超越香港，台北市排在67，這個名次與台灣經濟實力及城市競爭力顯然有很大的落差。

謝金河認為，台北形成六都格局後，六都囊括最多的資源，也形成城鄉更大的差異，而六都也各自努力、競爭。

他分析，從2014年迄今，這次只有柯文哲及桃園鄭文燦市長是任滿，其他市長都競選連任，這當中，高雄市出現韓國瑜的鯰魚效應，這次高雄再起之勢十分明朗，台南也有南科效應加持，文化古都蛻變成科技新都，台中市搖身變成全台第二大都，整個城市格局都出現重大改變；新北成為人口400萬大城市，新的都心發展逐步推動，而桃園市則吸納台北市外移人口，青埔特區及航空城正在蛻變中，只有台北市享有首都地位，這些年卻看不出有什麼新定位，只見人口不斷流失。

謝金河指出，這次金融指數排名，台北市排名67（編按：台北排名第55名），成績不怎麼好看。從亞洲的角度來看，香港的人和錢都外流，新加坡囊括香港流出的資金、人才，台北顯然也沒有拿到什麼好處，接下來亞洲城市，除了中國各大城，東協城市如泰國曼谷，馬來西亞吉隆坡，越南胡志明市也急速追趕，台灣20年前就喊出亞太金融中心，但這些年已經沒人在提。

他直言，柯文哲市長醫生從政，他對國際金融十分陌生，這8年過去了，台灣六都外的五都都有相當程度的變化，反而是又老又醜的字眼落在台北市身上。一個國家的首都通常都是人才凝聚的中心，但台北市反而是人口流出最多的城市。

談到這次選舉，他呼籲，六都市長應該比的是如何提升「全球城市競爭力」，如何改造未來城市願景，而不是陷在挖學歷、文憑、挖八卦醜聞，互相潑髒水的毀滅競賽中，「當別人正在奮起，我們努力廝殺，令人感慨！」