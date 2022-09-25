九合一選舉近在咫尺，各政黨都摩拳擦掌的準備，其中各種機構也都做出了多項民調，而台灣民意基金會9月最新民調中可以看到，在20至24歲年輕族群，民進黨支持度僅剩下9.1％，對此就有港媒分析，會造成這樣低迷的民調，主要是因為年輕人對民進黨的不滿，不滿延長兵役，害怕戰爭應是很重要因素，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在因為俄烏戰爭和台海情勢升溫，讓許多民眾開始擔憂兩岸開戰的可能，而民進黨政府日前也拍板了2023年度總預算，其中軍事預算大增新台幣716億元，成長13.9％，同時役期的延長也如火如荼的討論中。從台灣民意基金會9月最新民調中可以看到，在20至24歲年輕族群，民進黨支持度僅剩下9.1％，輸給民眾黨的16.9％，就連25歲至34歲的青年族群，民進黨也以15.7％敗給民眾黨的26.7％。該份報導認為，年輕人對民進黨的不滿，除了有生活不易的理由，但年輕人家境與生活條件不一，會整齊到對民進黨的支持度僅剩9.1％，不滿延長兵役，害怕戰爭應是很重要因素。

該份報導更指出，從8月初美國的眾議院掌裴洛西來台，到現在的《台灣政策法》通過參議院外交委員會初審，在戰爭陰影籠罩下的台灣，現在民進黨目前的滿意度與年底選舉結果也是綜合觀感的反映，年底選舉免不了將會變成民眾選擇戰爭與和平的意向指標。