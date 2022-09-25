79歲的美國總統拜登日前出席活動，被拍到親暱地牽起外型亮眼的民主黨籍密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），還傳出將妻子吉兒（Jill Biden）晾在一旁，讓吉兒瞪大眼睛，不過外媒指出，其實是外界將眾議員丁格爾（Debbie Dingell）誤認為吉兒。
綜合《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner）、《底特律新聞》（The Detroit News）、「西方雜誌」（The Western Journal）報導，拜登14日應密西根州州長惠特梅爾邀請，前往參觀底特律車展（Detroit Auto Show），不過他卻被拍到親暱地牽著惠特梅爾的手，引發網友熱議。
現場畫面顯示，拜登抵達會場時，牽著惠特梅爾的手邊走邊開心地說話，不久後他似乎是看到了什麼，才興奮地鬆開惠特梅爾的手。
拜登牽手惠特梅爾的影片引發美國網友、記者、政治人物關注，不少人形容這個畫面很「詭異」、「令人起雞皮疙瘩」，不解拜登為何要牽惠特梅爾的手，前美國國家代理情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）發布推文開玩笑諷刺，惠特梅爾希望拜登換掉副手賀錦麗（Kamala Harris）。
不過後續有網友及媒體引用美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）白宮記者艾利克森（Bo Erickson）的照片指出，拜登當天不只牽惠特梅爾的手，還把正宮吉兒晾在一旁，「牽錯老婆」讓穿紅色洋裝的吉兒傻眼。
不過據美國廣播電台「Audacy」報導，畫面中拜登左邊的紅衣洋裝女子其實是68歲的民主黨眾議員丁格爾，部分網友將她誤認為了美國第一夫人吉兒。丁格爾辦公室15日也發布聲明，指出14日丁格爾陪同拜登參觀底特律車展。
後續網路上也有網友說明，紅衣女子並非吉兒，而是丁格爾，指出她戴著口罩導致被誤認了，也有網友比對紅衣女子配戴的珍珠項鍊，指出就是丁格爾的招牌項鍊。
除了丁格爾，民主黨籍參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）當天也陪同出席。
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