先前確診的統一獅投手胡智為、外野手林安可康復出關，今天兩人都出現在台南棒球場，總教練林岳平表示，胡智為今天歸隊，也會在比賽中出賽，預計下周回到先發輪值。

胡智為13日先發面對味全龍投6.1局失2分，繳出優質先發後隔天卻傳出他發燒、確診新冠肺炎的消息，經過這段時間的修養，已康復出關，今天歸隊，「餅總」表示，「胡智為今天會出賽，調整看看，但會怎麼丟還不知道。」

「外野三帥」之一的林安可先前同樣因為確診缺陣，今天隨一軍練球，目前還不會登錄，要再觀察調整狀態，最快下週歸隊。