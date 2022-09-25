先前確診的統一獅投手胡智為、外野手林安可康復出關，今天兩人都出現在台南棒球場，總教練林岳平表示，胡智為今天歸隊，也會在比賽中出賽，預計下周回到先發輪值。
胡智為13日先發面對味全龍投6.1局失2分，繳出優質先發後隔天卻傳出他發燒、確診新冠肺炎的消息，經過這段時間的修養，已康復出關，今天歸隊，「餅總」表示，「胡智為今天會出賽，調整看看，但會怎麼丟還不知道。」
「外野三帥」之一的林安可先前同樣因為確診缺陣，今天隨一軍練球，目前還不會登錄，要再觀察調整狀態，最快下週歸隊。
先前確診的統一獅投手胡智為、外野手林安可康復出關，今天兩人都出現在台南棒球場，總教練林岳平表示，胡智為今天歸隊，也會在比賽中出賽，預計下周回到先發輪值。
胡智為13日先發面對味全龍投6.1局失2分，繳出優質先發後隔天卻傳出他發燒、確診新冠肺炎的消息，經過這段時間的修養，已康復出關，今天歸隊，「餅總」表示，「胡智為今天會出賽，調整看看，但會怎麼丟還不知道。」
「外野三帥」之一的林安可先前同樣因為確診缺陣，今天隨一軍練球，目前還不會登錄，要再觀察調整狀態，最快下週歸隊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。