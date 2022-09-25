南投縣議會23日縣政總質詢時，有議員關心該局信義鄉和社及東埔等基層派出所合署辦公所可能衍伸問題。當時南投縣警局指出，南投全縣還缺158名警力，希望中央儘快補足。警政署人事室經2天深入仔細研究南投的警力缺額狀況，25日表示，南投縣警局至今年8月底警員的「預算缺額」應為28人，158人係「編制員額」；28人的缺口，經統調淨增、保四支援與10月下旬警專畢業可補足。158人的編制員額，則需地方政府編足預算，警政署將協助增補警力。

警政署人事室指出，有關報載「南投縣派出所合署辦公引反彈及中央應補足警力」等議題，經查南投縣警局今年8月底警員缺額為28人，為應地方治安維護的警力需求，本年員警定期請調作業已由10月提前至9月16日辦理，該局統調淨增加警員8人，警政署又於本月23日再指派保安警察第四總隊15人專案支援該局，並於10月下旬規劃分發台灣警察專科學校畢業生至該局服務。警政署日後會持續配合該校畢（結）業生分發期程，及參考各機關治安、交通等勤、業務需要與預算員額之缺額比率，優予派補地方警察機關。

至於南投縣警局所提增補警力158人部分，警政署人事室表示，事涉擴編及請增「預算員額」，而地方警力預算，依照地方制度法及財政收支劃分法規定，是由各地方政府編列，如地方政府能編足相關預算，警政署將協助請增該局預算員額並優予增補警力。

南投縣警力警政署缺額預算人事室