TWICE成員彩瑛首度受邀參與義大利精品品牌FERRAGAMO邀請，出席本次在米蘭時裝周上發表的2023春夏系列，同樣受邀參與的還有超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell），兩人展示截然不同的時尚氛圍，前者以白色兩件式西裝套裝，搭配黑絲展現俐落的女性魅力，後者則以駝色大衣搭配白色紗裙，展現隨性自適的模樣，首度見面的兩人更在後台開心合影留念，身高178的娜歐蜜站在159公分的彩瑛展現最萌身高差。

：TWICE成員彩瑛首度受邀參加 FERRAGAMO品牌大秀。（ FERRAGAMO提供）

超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒現身立挺FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis。（ CFP）

2023春夏大秀為品牌新任創意總監Maximilian Davis上任後首秀，在大秀前他無預警地將沿用多年的Salvatore Ferragamo改為「FERRAGAMO」，在本季服裝廓形上也能感受到這位新總監的大刀闊斧，如同他將品牌名稱改得更加簡潔，不論男女裝的服裝線條也同樣變得更加俐落，呈現屬於融入現代美感的低調時尚。男裝方面在經典風衣、夾克與西裝套裝上，同時也加入極短皮短褲與連帽夾克等較為現代的服裝廓形，以及日常經常會選用的背心、POLO領上衣等;女裝方面則有質地輕薄的連衣裙搭配麂皮夾克和鉛筆長裙等經典搭配，同時也有部分帶有閃亮、紅色亮片的襯衫以及皮短褲，在此一方面皮短褲便成了男女裝之間的無性別連結。

FERRAGAMO 2023春夏系列。（CFP）

新任創意總監Maximilian Davis表示「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，我指的是引領美國電影新浪潮的新好萊塢，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」因此本季色彩特別選用白色、深靛藍、奶油黃、天藍色等落日色彩做鋪墊，紅色則作為標誌性色彩貫穿於本季新品當中，以日出日落的色彩變化再現好萊塢的繁華美麗。

本季色彩選用白色、深靛藍、奶油黃、天藍色等落日色彩做鋪成，並以紅色系作為主軸。（ 美聯社）

對於創辦人的致敬，也不僅僅於色彩當中，Davis本季借鑒FERRAGAMO於1939 年為瑪麗蓮夢露設計的標誌性紅鞋，在當時好萊塢的浮華魅力重現於秀場當中，男裝的西裝剪裁則參考字80年代的男士菁英形象，運用常用於女裝系列的細緻面料，以及無領與無袖的創新剪裁，要在發光的享樂主義中確立自己的新意。本季另一種點則是Wanda包，該包款於1988年首次亮相，並以Salvatore的妻子命名，原先圓滑的包款比例經重新詮釋後，更顯極簡摩登。

本季也加入透視感十足的針織、絲綢、烏干紗等，塑造品牌的優雅空靈。（ FERRAGAMO提供）

在融入現代風格的同時，也不忘品牌原先悠久的歷史，此一特性也可以從秀場選址得知一二，本季秀場位於世界上最古老的神學院之一「米蘭前大主教神學院」，整體建築融合巴洛克和新古典主義，耗費長久時間修復後，於本次時裝周與Maximilian Davis一同亮相於世人眼中。

FERRAGAMO 2023春夏系列。（美聯社）

本季包款也不乏有適合日常的大容量肩背包。（美聯社）

包款方面本季有許多新面孔。（CFP）

FERRAGAMO 2023春夏系列。（美聯社）

FERRAGAMO 2023春夏系列。（CFP）