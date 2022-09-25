國立台灣交響樂團（以下簡稱「國台交」）在疫情後再度重啟國際巡演，近日一連在維也納、立陶宛等地演出，以20人編制弦樂團為當地觀眾演奏，讓世界聽見台灣。

國台交團長劉玄詠表示，「此行能順利成功，要感謝文化部、外交部的全力支持，更要感謝很多旅歐人士及歐洲當地音樂家的奔走促成。」

國台交成立於1945年，是台灣歷史最悠久的交響樂團，成立77年以來，曾至韓國、中國、新加坡等地辦理國際巡演，在2018年成為首登美國洛杉磯迪士尼音樂廳之台灣職業交響樂團後，這趟歐洲行再創下首登歐陸並於維也納音樂協會演出的紀錄。

這次演出的場地，包括人稱「維也納金廳小廳」的維也納音樂協會布拉姆斯廳演出「聽見台灣」音樂會，演出陣容也特別邀請享譽國際的台灣小提琴家陳慕融擔任主奏，音樂廳座無虛席，並以莫札特、舒伯特等古典經典名作，還有台灣作曲家陳士惠、陳樹熙、張菁珊等作品，獲滿堂喝采，為樂團寫下重要的一頁。

值得一提的是，出訪以20人弦樂團編制，採無指揮演奏方式，展現樂團默契。音樂會上半場演出莫札特D大調嬉遊曲及舒伯特A大調小提琴與弦樂迴旋曲；下半場演出皮亞佐拉《布宜諾斯艾利斯的四季》、陳士惠〈釀雪爭春〉及陳樹熙編曲《歌會》，最後再以張菁珊《音樂百年》台灣民謠組曲作為安可曲。

在立陶宛的演出則是和立陶宛國家愛樂協會合作，在首都維爾紐斯及第二大城考納斯演出兩場音樂會，分別在立陶宛國家愛樂協會音樂廳及立陶宛考納斯市立愛樂樂團音樂廳，以樂會友，厚實國際文化交流。