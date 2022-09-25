梁赫群多次模仿孔劉，更自封為「台灣孔劉」。（品牌提供）

梁赫群日前出席鐘錶活動，表示正考慮選購腕錶送給太太Stacey，讓她養成守時的習慣，「雖然說，這輩子送給她的最貴禮物就是我自己，但是送太太一支能戴在手上的腕錶，讓她在小孩面前以身作則，在生活中慢慢培養守時的觀念，我覺得腕錶是很好的送禮選擇。」

模仿孔劉出名的梁赫群，被問到未來除了「台灣孔劉」的梗外，還有什麼新點子嗎？ 梁赫群笑說：「疫情之下大家生活苦悶，我的貼文目的就是博君一笑，照片像不像就放在心裏，凡是跟有藍勾勾的女藝人合作或是被我標註到的女藝人，都會在那則貼文下面一直起鬨」他說即將來台表演的鋼琴家朗朗大師系列、台灣李敏鎬系列也都蠻受到網友歡迎按讚留言，他也推薦大家看每一則留言，因為網友發揮創意的各種留言也充滿娛樂效果，也算是大家的抒發園地。

梁赫群表示平日穿戴重視自在舒適，「軍風」一直都是他個人很喜歡的主題，而他也與軍風很有淵源，憲兵出身的他也曾參與軍事節目的拍攝，加上爸爸梁修身導演曾飾演《筧橋英烈傳》電影裡的高志航將軍，「民族英雄」形象深植人心。而品牌精神不可少的正是「英雄」，小梁哥笑說，「俗話說，人人都是自己的英雄，我對英雄非常熟悉，畢竟我家裡面除了眾所周知的老英雄之外，小英雄、女英雄也有，其實，每個人只要扮演好自己的角色、把本份內的事情做精準做確實，就是一種英雄行為。」

認真看待每一件事的梁赫群強調，所謂英雄，總是肩負使命，而且必須使命必達。他心中的英雄錶款應該是一支品牌歷史悠久、給人信賴感、具備自動上鍊且材質輕盈的多功能腕錶，重點是要一目瞭然、一眼看過去就清楚地看到時間，「我特別喜歡它在指針與12小時的數字時標上面的夜光塗層，我經常搭車趕時間，人在計程車上特別是晚上光線不佳，覺得這款錶讓我能夠清晰快速地辨認時間很重要。」梁赫群覺得，這款腕錶搭載了自動上鍊機芯，並具備長達80小時的動力儲存，只要走路時自然擺動手部就能手動上鍊，相當適合日常生活、工作與戶外活動時佩戴，完全無須擔心手錶動力的問題。