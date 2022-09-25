17車43人則由消防局出動怪手救援中。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區今(25)日傳出27輛車66人受困，這66名民眾昨日晚間在溪床旁紮營，但因為受東北季風影響，氣象局發布宜蘭、北北基超大豪雨特報，該處溪水暴漲，導致1輛紅色休旅車遭沖至溪水中央，稍早，警消人員出動怪手改變水位先讓1處10車23人撤離，另1處17車43人因地處位置較高，下午43人已陸續搭乘怪手安全撤離。

今(25)日宜蘭縣大同鄉清水地熱園區附近溪水暴漲，在對岸的沙洲上，有2處共27輛車66人前往紮營，因昨晚大雨，導致溪水暴漲，該受困人群目前安全無虞、食物充足。

今（25日）傳出宜蘭縣大同鄉清水地熱園區附近的溪水暴漲，昨晚27輛車在溪床旁紮營，經確認目前安全無虞。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據ETtoday報導，警消動用2輛怪手，在現場協助挖砂石改變水位，已先讓1處10車23人，搜救人員協助徒步上岸中，先讓10車23人安全撤離；另外1處，受困的17車43人後撤至山上相對高點，地處位置較高，食物與水充足，安全無虞，不過，此43人下午陸續搭乘怪手安全撤離。

這次災害也造成1輛紅色休旅車因停放溪床邊，遭溪流沖走至河中央，所幸無人在車上，該車主已至安全處與車友們會合。

警消表示，獲報後共派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車，共5車10人前往救援，救災人員於現場使用大聲公與對岸民眾聯繫，先撤離10車23人；因天色漸晚，深怕山上雨勢漸大，擔心其餘受困民眾人命安危，經評估後，決議先行以挖土機接駁方式將民眾救出上岸。