杉林溪「狀元紅」成熟時，吸引鳥類覓食。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪「狀元紅」引來鳥類，也吸引賞鳥人士。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪園區種植數百棵「狀元紅」，從9月中旬至11月底，鮮紅欲滴的果實成熟，吸引包括白耳畫眉、冠羽畫眉、藪鳥、紋翼畫眉等鳥類覓食，儼然成為山鳥的露天餐廳，愛好攝影民眾透過鏡頭捕捉感動的瞬間，遊客也可以近距離賞鳥。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章表示，台灣火刺木俗稱「狀元紅」，是台灣特有種植物，果實成熟時鮮紅艷麗，極具高觀賞價值，更吸引畫眉科鳥類前往覓食。

一般在野外賞鳥可遇不可求，而且鳥在樹上遙不可及，但是杉林溪種植的台灣火刺木，植株高約1公尺至3公尺，遊客可在2公尺的近距離，欣賞鳥類在枝頭上下跳躍、覓食的身影，趣味十足更具生態教育意義。

狀元紅引來鳥類，也吸引專業賞鳥及愛好攝影人士，四處尋找飽滿果實的狀元紅，架起攝影機、望遠鏡，拍攝成群結隊覓食的鳥，鳥類覓食是天性，毫無畏懼人們近距離觀賞或拍照，成為賞鳥的最佳時機，觀察、親近與欣賞鳥類時，可進一步認識鳥類生態，發掘大自然的奧妙。

江華章表示，杉林溪以四季溫帶主題花卉著稱，一年四季吸引眾多遊客旅遊、渡假兼賞花。今年入秋開始感受到陣陣涼意，杉林溪最新的景點「銀杏湖」，種植近百棵來自日本的銀杏樹，目前已可見到樹梢上的銀杏葉逐漸轉黃，金黃色的銀杏葉片映照溪流的倒影，如詩如畫，想要一睹「銀杏湖」風采，感受「碧雲天，黃葉地。秋色連波，波上寒煙翠」的秋意美景就在杉林溪，近期是最佳觀賞時機。