鄭運鵬撒幣動員發便當菜色豐，鄭寶清諷刺：「顏色對檢調就裝瞎！」(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭運鵬撒幣動員發便當菜色豐，鄭寶清諷刺：「顏色對檢調就裝瞎！」(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬北區競選總部24日晚成立，市黨部「大撒幣」每車補助8000元動員，有議員參選人當「抓鬼大隊」拍到逾百輛遊覽車和100元菜色豐富便當，對手鄭寶清怒批敗壞選風、公然賄選，對比嘉義村長遭收押，譏諷：「一桌四千被羈押，一車八千檢調瞎」，顏色對了，檢調就真的假裝瞎掉了！

鄭寶清說，鄭運鵬桃園北區競選總部成立，事前明目張膽發便箋給民進黨的市議員參選人要求遊覽車大動員，白紙黑字寫下每車8000元，並以車資或每個上限100元的便當核銷，被媒體或其他議員參選人揭露了，還大言不慚地講為了避免塞車、交通打結，以前國民黨也都這樣做來回應。

鄭寶清說，曾按鈴告發鄭運鵬涉嫌賄選的議員參選人游智彬與袁慧心當抓鬼大隊現場蒐證，拍到100多輛動員遊覽車，以及發給被動員民眾約100元菜色豐盛的便當，遠超過法務部30元的限制規定，這種選壞敗壞的公然賄選情，還好意思推給國民黨以前都這麼幹來加以搪塞，難道檢調單位都故意睡著了嗎？還是「選擇性辦案」裝作看不見呢？

鄭寶清說，國民黨就是因為賄選與貪汙腐敗嚴重而被政黨輪替了，難道鄭運鵬也要學國民黨如此膽大妄為蠻幹被選民所唾棄嗎？這絕對已經超過蔡英文口中的「鄭文燦2.0」了難道民進黨的領導高層及其支持者也都視而不見，放任墮落且令人羞愧的鄭運鵬在亂搞。

鄭寶清感嘆，今年8月嘉義縣竹崎鄉某戴姓村長轉換跑道參選鄉民代表，曾以每桌4000元的外燴在該村活動中心辦5桌宴請村民及鄰長，最近被嘉義地檢署以賄選罪名搜索扣押證物，並在約詢到案後向法院聲請羈押禁見獲准。等於是每桌400元的餐費構成賄選之嫌，但鄭運鵬的每人100元便當餐費則完全沒有問題，檢察官辦案的公平標準何在呢？譏諷：「一桌四千被羈押，一桌八千檢調瞎」好像顏色對了，檢調就真的假裝瞎掉了！

鄭寶清也提到，鄭運鵬在造勢晚會中表示，當選桃園市長會延續鄭文燦的基礎「鄭規鄭隨」，民進黨要守住桃園，是要證明國民黨不要以為在地舊勢力，過去特權炒土地開發、包工程可以回來，殊不知，桃園八德國民運動中心羽球場天花板崩塌所可能涉嫌的公共工程貪瀆弊端，及其統包八德北景雲計畫12億多元的工程當中，大湳消防分隊廳舍工程發生嚴重缺失，漏水、跳電、全棟牆面持續裂化等100多項缺失問題遲未改善完成，也牽涉到可能的官商勾結大醜聞，還被具名檢舉其驗收過程黑幕重重，都直接牽涉到要「概括負責」的鄭文燦市長。

鄭寶清說，倘若鄭文燦真的有貪瀆弊案被爆發，甚至被搜索、扣押或判刑，難道鄭運鵬在當選市長後真的還能「鄭規鄭隨」嗎？能不把他在有重大嫌疑時移送法辦嗎？還是鄭運鵬就是鄭文燦的跟班小弟，大哥鄭文燦萬一涉嫌貪瀆被抓後，換鄭運鵬頂替上陣「當大哥」，有樣學樣，成為超越鄭文燦的「鄭文燦2.0」呢？