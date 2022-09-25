32歲香港諧星林作家境優渥，擁有牛津大學碩士高學歷，後改賣保險創立個人保險品牌，曾借用漫威電影《黑豹》男主角過世消息的照片賣保險，呼籲大家注意大腸癌，作風被網友批評，多方嘗試的他踏入演藝圈客串多部作品，因此認識港姐冠軍麥明詩，交往三年後分手，近期她與中日混血女星和田裕美交往，兩人最近合體直播，林作公然摸女友胸部，讓對方受到驚嚇，事後曬出抓胸照還將女友的臉塗黑，讓裕美氣炸留言：「你是不是神經病！」

林作昨（24）晚間和女友一起開直播，不料直播到一半林作突然伸出手搓揉裕美胸部，似乎完全不在意被網友看到脫序舉動，此舉讓女方嚇到立刻變臉，沒想到結束直播後林作將揉奶畫面截圖上傳分享，還將女友的臉塗黑，寫下：「原本，昨晚的我們已經和好如初……」，而裕美似乎無法接受這樣的舉動，氣炸開罵：「你是不是神經病」，之後林作截圖曬出媒體報導揉奶新聞，他發文：「摸下都不行」Tag女友，裕美則回：「有沒有先問過我呀？」

許多網友看不慣這樣的作風，紛紛批評：「超級不尊重女人」、「用嚴重色情狂，夜晚睡覺要鎖門」「我幫女方先報警」，有人則勸裕美「跟他分手」。不過裕美事後在林作貼文留言處為男友解釋：「他只是在開玩笑，他平時不喜歡和人有身體接觸，不用太認真」，林作也曬出台灣媒體的相關報導，更喊話未來有機會一定會來台灣發展。