Darren執導電子鎖廣告，還下海扮女裝。（固樂斯智能家居提供）

鄧安寧、陳志強為Darren友情客串。（固樂斯智能家居提供）

邱凱偉（Darren）在自己的Youtube頻道釋出電子鎖廣告引起熱烈討論，除了反串扮女裝之外，他更是首次擔任導演，不僅僅發想劇本，也進行商業廣告整體規劃與拍攝，並且邀請好友鄧安寧導演及陳志強客串演出，而老婆Vivi則特別擔任造型指導，親友們的力挺讓Darren直呼感動。

Darren為支持好友的居家電子鎖品牌，平時就會推薦給周遭的親戚朋友，這次更親自擔任編劇、導演，執導品牌廣告，他表示：「導演一直是我很想擔任的職務，剛好能透過這次機會嘗試看看，也感受到自編自導自演的困難之處，而且之前都是用演員的身份去看待一個劇本，這次的換位思考對於表演來說也是一大突破。」

Darren特別感謝友情客串的鄧安寧導演及陳志強，「他們就像一顆定心丸，鄧導會適時的給一些建議，再加上他們即興演出的功力連身旁的工作人員都讚嘆不已。」

私下曾跟老婆互玩角色扮演的Darren，扮起女裝來毫不費力。這次老婆力挺Darren的導演處女秀，在造型的打理之餘，也親自指導美姿美儀的部分，在整體完成後Vivi也很滿意自己的作品，笑說「滿美的，不過還是差我一點」，笑翻大家。在歷經穿著高跟鞋走路的一天拍攝之後，Darren深深體會到女生的不容易，一有空檔就立刻脫掉高跟鞋讓腿部舒緩。

被問及到印象最深刻的事情，Darren語帶興奮說：「我們完妝後遊走在林森北路的巷弄中，還真的吸引到了年長男性的目光，當時的我還調皮地向對方拋了一個性感又嬌羞的媚眼，沒想到他也不甘示弱給了我肯定的眼神，讓我的內心突然澎湃湧出了身為女性該有的自信。」對於角色的詮釋得到認可，Darren非常高興。

去年金鐘男配得獎，邀約也一直不斷，Darren近年來在戲劇表現上頗有斬獲，但他仍期望能挑戰更多面向的角色，也不斷嘗試跨領域的學習。工作拍戲及帶小孩的空檔之際，Darren除了經營頻道，走訪職人生活，也會跟著好友們去騎重機，他也透露自己正在規劃環島之旅，希望今年能夠實踐重機環島的願望。