外媒爆料，受到美國制裁的大陸中芯國際，在沒有取得先進製程極紫外光（EUV）設備下，只花了2年時間，從14 奈米大幅跳升到7奈米技術，引發外界討論究竟是誰外洩先進技術和半導體設備？美國前官員受訪時表示，傳言中芯7奈米可能是台積電晶片的複製品，這表明技術洩漏來自台灣，而不是美國；再者，美國沒有製造7奈米晶片的設備，這種技術的主要供應商是荷蘭公司ASML（艾司摩爾），所以不確定是否美國管制出了問題，也可能是「別人的疏失」。

加拿大產業研究機構TechInsights披露，7月在MinerVa新上市比特幣挖礦機，發現中芯7奈米製程生產的系統單晶片（SoC）。中芯7奈米晶片去（2021）年7 月起就開始低調出貨，分析結果與台積電7奈米製程高度相似，其技術可能是複製台積電。此前外界均認為，中芯量產最頂尖的技術為14奈米成熟製程。

TechInsights在8月又發布最新報告稱，中芯雖未取得荷商ASML最先進的EUV設備，不過在執行長梁孟松（台積電前資深研發處長）帶領下，只耗費2年時間，就達到7 奈米製程實力，其技術成熟度，可匹敵台積電、三星和英特爾等一線晶圓代工廠。

中芯一口氣跳升7奈米先進製程，外界揣測是否技術出現大破口，也有人質疑美國商務部出口管制能力，以及國家安全法律出現漏洞。對此，美國前國家外貿委員會主席William Reinsch接受今日華爾街記者lizzi專訪時坦言，在出口管制中總是有漏網之魚，舉例來說，有些犯罪分子把東西賣給不應該擁有產品的人，從中賺取暴利，如果你的目標是讓對手一無所獲，將注定失敗，因為這是不可能做到。

Reinsch認為，中芯生產7奈米晶片有各種傳言，但這件事是真實存在，而且還有很多故事將上演。有一種說法是，中芯7奈米可能是台積電晶片的複製品，這表明有技術洩漏，是來自台灣而不是美國。

從管制出口的角度來探究，Reinsch指出，最大關鍵在於中芯用什麼設備來製造晶片，目前美國和盟友對製造設備的管控，比終端產品控制更嚴格，美國半導體設備商並不製造可生產7奈米晶片的設備，主要由荷商ASML控制這項技術。

Reinsch說，中國人用外國技術製造晶片，不確定是否美國出口管制系統出了問題，也有可能是別人的疏失。